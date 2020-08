CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Bruno Vicente, statistiche del centrocampista brasiliano

Bruno Leonardo Vicente ha rappresentato una certezza per il centrocampo del Catania nella seconda parte della stagione appena conclusa. Arrivato nel mercato di riparazione dalla Juve Stabia, è riuscito subito a conquistare un posto nello scacchiere tattico di mister Cristiano Lucarelli facendo coppia in mediana con l’ex reggino Francesco Salandria. Il centrocampista brasiliano ha fatto leva soprattutto sulla propria esperienza in questa categoria, assicurando un rendimento costante in un settore nevralgico del campo.

Vicente ha disputato 12 partite da gennaio in poi, giocando 9 gare di campionato più altre tre presenze tra play-off e Coppa Italia di Serie C per un minutaggio complessivo di 672′ (514′ in campionato, 138′ ai play-off e 20′ in Coppa Italia di Serie C). L’esordio in maglia rossazzurra avvenne il 19 gennaio durante il confronto casalingo con il Potenza terminato sul risultato di 1-1. Per l’occasione giocò 24 minuti entrando in campo nella ripresa al posto del pari ruolo Giuseppe Rizzo.

