TACOPINA: sei favorevole ad un suo eventuale ingresso in società? I risultati aggiornati del sondaggio

L’avvocato statunitense Joe Tacopina è uscito allo scoperto, inviando una manifestazione d’interesse dopo le belle parole spese nei confronti del Calcio Catania e della piazza rossazzurra. Si valuta la possibilità di un suo ingresso in società. Gaetano Nicolosi, principale azionista di riferimento, non crede a tale ipotesi ma l’interessamento è forte e concreto. Le perplessità sono riconducili all’ipotesi che possa venir meno il modello di azionariato diffuso su cui la Sigi è strutturata per far posto a Tacopina che, dal canto suo, acquisirebbe una fetta consistente di quote per partecipare al progetto di rilancio del club. Giusto dare in qualche modo spazio a Tacopina, anche a costo di stravolgere l’attuale assetto organizzativo? Oppure sarebbe preferibile evitare il discorso o, magari, riprenderlo in futuro? Questi i risultati aggiornati del sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Sì, ma solo se non viene stravolto l’assetto organizzativo di Sigi – 52%

Sì, a qualsiasi costo – 36%

Ne riparlerei in futuro – 5%

No, mi fido degli equilibri creati da Sigi. Avanti così – 5%

No, preferirei l’ingresso di altri soci – 2%

