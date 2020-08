VASSALLO: l’ex Catania cerca rilancio nelle categorie inferiori

Parentesi catanese caratterizzata dalla realizzazione di un solo gol per l’esterno offensivo Andrea Vassallo. Rete siglata contribuendo alla vittoria sul campo del Matera nella stagione 2018/19. Per il resto Vassallo faticò ad incidere, proseguendo la carriera al Renate, anche qui in presenza di difficoltà. Adesso il calciatore classe 1997 prova a rilanciarsi nelle categorie inferiori, destinazione Vis Artena, club romano di Serie D.

“Sono molto felice di essere approdato in questa società, che mi è sembrata subito una famiglia – le parole di Vassallo – Ho molta voglia di rilanciarmi perché vengo da un anno difficile, molto travagliato, a causa di un problemino fisico e di problemi di altra natura che purtroppo mi hanno fatto stare lontano dal campo. Vengo ad Artena con tanta voglia di mettermi in mostra, di ritrovare fiducia in me stesso e di fare tanti gol”.

