CALCIO CATANESE: Eccellenza, tre punti all’esordio per Aci Sant’Antonio e Atletico Catania

Sabato il Giarre ha festeggiato la conquista dei tre punti all’esordio in campionato contro il Mascalucia San Pio X. Oggi le altre squadre della provincia di Catania iscritte al torneo di Eccellenza sono scese in campo per la prima giornata.

Va al neo promosso Aci Sant’Antonio il derby disputato contro l’Acicatena: 3-1 con Giannaula autore di una doppietta. D’Emanuele a segno per gli ospiti, ma in pieno recupero c’è spazio anche per Frittitta nel tabellino dei marcatori che cala il tris. Successo esterno dell’Atletico Catania al cospetto dell’Acquedolci. Etnei trascinati dall’argentino Santiago Pavisich che, mettendo a segno due reti, fissa il risultato sull’1-2.

Questi i risultati al completo del girone B di Eccellenza:

Aci Sant’Antonio 3-1 Acicatena

Acquedolci 1-2 Atletico Catania

Carlentini 1-1 Siracusa

Igea 1-0 Virtus Ispica

Mascalucia San Pio X 1-2 Giarre

Ragusa 2-2 Jonica

Real Siracusa 1-2 Enna

Santa Croce 2-0 Palazzolo

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***