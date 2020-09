CALCIO CATANESE: Eccellenza, buona la prima per il Giarre

Violato il “Nicosia” di Tremestieri Etneo. Esordio in campionato con tre punti in tasca per il Giarre di mister Gaspare Cacciola, impegnato nel girone B di Eccellenza contro il Mascalucia San Pio X. Gol-lampo di Leotta che sblocca il match in favore dei giarresi. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio a firma di Cocimano, dopo che quest’ultimo si era fatto respingere un calcio di rigore da Romano al 32′. Nel corso della ripresa accorcia le distanze Ranno – precisamente al 71′ – ma il risultato di 1-2 non cambia fino al triplice fischio dell’arbitro.

