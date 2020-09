MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 14 settembre a domenica 20 si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, poker d’ingaggi da parte del Bari: Manuel Marras, Tommaso D’Orazio, Daniele Celiento, Carlo De Risio e Leonardo Candellone, quest’ultimo in prestito biennale con diritto di riscatto dal Napoli. Hanno lasciato il club biancorosso Filippo Costa (Virtus Entella via Napoli), Michael Folorunsho (Reggina via Napoli), Tomasz Kupisz (in prestito alla Salernitana) e Giovanni Terrani (in prestito al Como).

L’uruguaiano Falletti torna alla Ternana (che ha preso pure il difensore croato Ivan Kontek e ceduto Kingsley Boateng in prestito alla Fermana), mentre ad Avellino si segnalano gli arrivi di Alberto De Francesco, Salvatore Aloi, Emanuele Santaniello, Pasquale Pane e Alberto Dossena, oltre alla cessione di Daniele Ferretti al Ravenna.

Il Catanzaro si rifà il look in difesa con gli arrivi di Pasquale Fazio dalla Juve Stabia ed Emmanuele Salines dal Foggia, mentre a centrocampo il volto nuovo è l’ex pisano Luca Verna. Il Potenza ha ceduto Jacopo Murano al Perugia prelevando Lorenzo Di Livio dal Catanzaro ed il centrocampista Mattia Compagnon dall’Udinese, altrettanto ha fatto la Juve Stabia con l’ingaggio dell’ex Carrarese Accursio Bentivegna. Juve Stabia che ha, inoltre, definito gli ingaggi del difensore Alberto Rizzo e del portiere Alberto Lazzari.

La Casertana ha preso il difensore centrale Luigi Carillo in prestito dal Genoa, il terzino sinistro ex Siena Carmine Setola e il centrocampista Simone Icardi dalla Virtus Entella, salutando Marco Caldore (Taranto) e Daniele Paparusso (Fidelis Andria).

Dopo aver ringiovanito la rosa, la Vibonese ha innalzato il tasso d’esperienza e qualità in squadra con gli innesti di Leandro Vitiello dalla Pistoiese e Mohamed Laaribi dal Picerno. Altrettanto ha fatto la Paganese assicurandosi il portiere Leonardo Fasan e il terzino sinistro Tommaso Squillace, nonché Turris e Cavese con gli ingaggi rispettivamente di Luigi D’Ignazio (in prestito dal Napoli) e Salvatore Tazza.

Oltre all’acquisto di Francesco Salandria, la Viterbese ha ufficializzato la cessione del portiere Matteo Biggeri alla Lucchese, mentre a Monopoli hanno firmato il portiere Giacomo Pozzer (in prestito dall’Inter) e gli attaccanti Luigi Samele e Domenico Santoro, via il difensore Michele Ferrara (Pergolettese) e l’attaccante Christian Mariano (Taranto). A Teramo hanno firmato il contratto di addestramento tecnico i classe 2001 Lorenzo Celentano, Marco Sabatini e Federico Mosca.

