CATANIA: effettuata la mappatura dei posti disponibili al “Massimino”

Nota ufficiale Calcio Catania

In attesa dei provvedimenti indispensabili per la riapertura degli stadi ma tenendo conto delle intenzioni espresse in tal senso dal ministro Spadafora e dal presidente Musumeci, il Calcio Catania rende noto di avere effettuato la necessaria mappatura dei posti disponibili allo stadio “Angelo Massimino”. Qualora giungesse l’autorizzazione per l’avvio della prevendita dei biglietti in vista delle gare Catania-San Nicolò Notaresco, in programma mercoledì 23 settembre alle 19.00, e Catania-Paganese, in calendario domenica 27 settembre alle 15.00, il Calcio Catania sarebbe così immediatamente pronto ad accogliere nuovamente i propri tifosi. Proseguono le sottoscrizioni delle Catania Card 11.700, che prospettano tra molteplici benefici e vantaggi anche la possibilità di conversione delle tessere in abbonamento, nel caso di apertura della relativa campagna per la stagione sportiva 2020/21.

