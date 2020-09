CATANIA IN LEGA PRO – TIFO REWIND (Video): 30 settembre 2017, tifosi in festa per avere sbancato Cosenza

30 settembre 2017. Il Catania di Cristiano Lucarelli attraversa uno dei momenti più favorevoli dell’intera stagione, continuando a vincere, stavolta sul campo di Cosenza. Decisivo l’acuto di Mazzarani nelle battute iniziali di un incontro molto difficile contro una squadra che, nei mesi successivi, portò avanti una cavalcata incredibile verso la B vincendo i Play Off con mister Piero Braglia al timone. Numerosi tifosi a sostegno dei rossazzurri allo stadio “San Vito-Marulla”, festanti per la preziosa conquista dei tre punti insieme ai giocatori, a loro volta fischiati dal pubblico di casa che non si dava pace per il risultato, inveendo al grido di “ladri”.

Riportiamo di seguito il filmato contenente il clima che si respirava a Cosenza:

