MERCATO: Iannarilli pista non semplice da seguire per il Catania

Tre portieri inizialmente presenti nella rosa della Ternana. Richard Marcone e Andrea Tozzo hanno già lasciato la squadra; Antony Iannarilli è rimasto, almeno per il momento. Proprio quest’ultimo viene accostato da un paio di giorni al Catania, tuttavia pare difficile che lasci il club. Mister Cristiano Lucarelli, infatti, dalle parole espresse giorni fa in conferenza stampa sembra propenso a dargli fiducia. “In questo momento il titolare della Ternana è Iannarilli – le parole di Lucarelli riprese da calcioternano.it – E’ un giocatore che ho sempre avuto da avversario, non solo quest’anno nelle numerose partite in cui ci siamo incontrati, ma in diverse stagioni. Mi ha sempre parato l’impossibile, è un giocatore che mi è sempre piaciuto allenare. Oggi ce l’ho e lo voglio mettere in condizione di dire sei il titolare ed ora sta a te dimostrare quanto vali”.

Qualora la Ternana decidesse di privarsene, la sensazione è che non lo farebbe a cuor leggero ma soltanto a condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Ad oggi ci sembra una pista difficile da percorrere per il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***