CATANIA: organigramma area tecnica al completo, a breve l’ufficializzazione

Il Catania si appresta a completare l’organigramma tecnico dopo avere formalizzato le nomine di Vincenzo Guerini (Responsabile Area Tecnica), Mario Marino (Responsabile Area Scouting), Massimiliano Borbone (Responsabile Settore Giovanile), Orazio Russo (Responsabile Attività di Base) e Giovanni Marchese (Responsabile tecnico della “Primavera 3”). A breve conosceremo in via ufficiale la composizione effettiva dell’intero staff tecnico di prima squadra (con Armando Pantanelli preparatore dei portieri?) e, contestualmente, chi si occuperà nel dettaglio delle altre formazioni del settore giovanile. Per quanto concerne lo staff sanitario, si valuterà un ampliamento della struttura in funzione di eventuali ulteriori esigenze nell’ambito del settore giovanile.

