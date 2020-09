CLAITON: “Punticino che fa morale, dedico il gol alla squadra. Bravi a sfruttare le palle inattive e non disunirci”

Autore del gol che ha permesso al Catania di evitare la sconfitta all’esordio in campionato, il difensore brasiliano Claiton analizza l’1-1 finale maturato contro la Paganese:

“Sono contento per l’esordio con gol, un pò meno per il risultato finale. Sarebbe stato molto meglio vincere, però va sottolineato il fatto che non ci siamo disuniti, che siamo rimasti in partita fino alla fine ottenendo un pareggio che, comunque, rimane stretto per il tipo di gara disputata. Abbiamo voluto fortemente l’1-1, non era semplice. Ci accontentiamo del punto. Sappiamo tutti che in determinate gare le palle inattive diventano fondamentali, bravo il mister a prepararle in pochi giorni. A livello di gioco era difficile impostare viste le condizioni del campo e loro si sono chiusi molto bene. Siamo stati bravi a sfruttare le palle inattive. Gli avversari hanno anche avuto la fortuna di trovare il gol forse nell’unica occasione prodotta su un rigore dubbio. Non hanno praticamente mai tirato in porta, ad eccezione di qualche ripartenza. Non ci siamo sbilanciati, non abbiamo concesso nulla”.

“Oggi avrei voluto vedere più palleggio ma, ripeto, il campo non ce lo consentiva. Ho visto comunque un Catania ben messo in campo, non era scontato avendo avuto poco tempo per lavorare tutti insieme. Il mister ha fatto un grandissimo lavoro, noi ci abbiamo messo del nostro. Questo punticino fa morale, ora guardiamo alla partita di domenica. Forse il gol del pari è arrivato troppo tardi ma siamo stati molto bravi a non perdere lucidità, non era semplice perchè facevamo fatica a trovare spazi e profondità. Bruno ha messo una grandissima palla in mezzo, io ho avuto anche la fortuna di essermela ritrovata sulla testa. Voglio dedicare il gol ai ragazzi del gruppo, mi hanno accolto tutti bene”.

