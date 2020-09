SERIE C: girone C, risultati 1/a giornata. Colpi Monopoli e Bari. Ternana, solo un pareggio. Palermo ko, Trapani sconfitto a tavolino

Squadre in campo per la 1/a giornata del girone C di Serie C. Rinviata a data da destinarsi la partita Avellino-Turris (sospesa al 10′ per impraticabilità del campo, causa maltempo), mentre il Trapani perde 0-3 a tavolino con la Casertana per i mancati tesseramenti del medico sociale e dell’allenatore. Questi i risultati:

Cavese 0 – 1 Vibonese (59′ Mattei)

Avellino 0 – 0 Turris (rinviata)

Juve Stabia 1 – 2 Monopoli (36′ Romero, 63′ Rizzo, 69′ Starita)

Potenza 2 – 1 Catanzaro (2′ Volpe, 26′ Salvemini, 74′ Carlini)

Ternana 0 – 0 Viterbese

Virtus Francavilla 2 – 3 Bari (6′ Antenucci, 18′ D’Orazio, 30′ D’Ursi, 35′ Perez, 45′ Franco)

Catania 1 – 1 Paganese (15′ Guadagni, 88′ Claiton)

Teramo 2 – 0 Palermo (57′ Santoro, 80′ Di Francesco)

Trapani 0-3 Casertana (a tavolino)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***