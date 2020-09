ROSAIA: “Punto positivo, sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni”

Il centrocampista del Catania Giacomo Rosaia commenta in questi termini il pareggio ottenuto contro la Paganese al “Massimino”:

“E’ stata una partita complicata, caratterizzata da un episodio sfavorevole, una lettura sbagliata dell’arbitro secondo me ma può starci. Bravi noi a crederci fino in fondo e riuscire a recuperarla, non era facile. Venivamo da un lungo periodo di inattività e 120 minuti sulle gambe tre giorni fa. Portiamo a casa un punto comunque positivo. Dobbiamo essere pronti a crescere e lavorare sodo. Era importante partire col piede giusto in una partita vera. Si sono fatte sentire le energie spese col Notaresco. Ascoltiamo il mister perchè sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni”.

“Non c’erano spazi. Loro si sono messi dietro subito dopo il gol su un campo dove era complicato giocare, rimpallando tutti i palloni, giocando sporco. Per noi che siamo una squadra con idee ben precise non è stato facile. Io sono prevalentemente una mezzala, mi piace correre e buttarmi negli spazi ma sono a disposizione anche per fare il play in caso di necessità. Siamo a buon punto, questo è un gruppo forte e unito. La strada è quella giusta. Lavoriamo tanto, seguiamo il mister alla lettera, possiamo fare grandi cose. La vittoria la cercavamo tutti, non è arrivata ma è positivo il fatto che l’abbiamo recuperata, a dimostrazione che siamo un gruppo vero che non si scoraggia di fronte alle difficoltà. Dobbiamo solo guardare avanti a testa alta”.

