COPPA ITALIA: primo turno, sorteggio effettuato. Il Catania affronterà il Notaresco

Sono state sorteggiate a Milano le partite valide per la Coppa Italia 2020/21. Il Catania, che quest’anno non prenderà parte alla Coppa di C, esordirà allo stadio “Angelo Massimino” contro una formazione iscritta al campionato di Serie D, il Notaresco. Il primo turno eliminatorio si giocherà in gara unica mercoledì 23 settembre.

Primo Turno -> squadra da affrontare al Secondo Turno

Pontedera vs Arezzo -> Cremonese

Carrarese vs Ambrosiana -> Venezia

Catania vs SN Notaresco -> Pescara

Monopoli vs Modena -> Reggiana

Alessandria vs Samb -> Cosenza

Renate vs Avellino -> Empoli

Novara vs Gelbison Vallo Lucania -> Cittadella

Piacenza vs Teramo -> Reggina

Livorno vs Pro Patria -> Vicenza

Padova vs Breno -> Frosinone

Feralpisalò vs Pineto -> Lecce

Ternana vs AlbinoLeffe -> Virtus Entella

Juve Stabia vs Tritium -> Pisa

Bari vs Trastevere -> SPAL

Carpi vs Casarano -> Pordenone

Potenza vs Triestina -> Monza

Sudtirol vs Sassari Calcio Latte Dolce -> Salernitana

Catanzaro vs Virtus Francavilla -> Chievo Verona

Secondo turno

Perugia vs Ascoli

Trapani vs Brescia

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***