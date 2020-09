ESCLUSIVA: forte interesse dell’Avellino per Pinto, ma è confermatissimo dal Catania

Qualche giorno fa l’Avellino ha manifestato un interesse molto forte per il terzino sinistro rossazzurro Giovanni Pinto. Già da tempo nel mirino degli irpini, i contatti si erano interrotti dopo che il Catania sciolse le riserve decidendo di non metterlo sul mercato. Adesso l’Avellino è tornato alla carica. Il Direttore Sportivo Salvatore Di Somma è andato avanti con decisione, provando a chiudere l’ingaggio di Pinto in caso di mancato rinnovo col Catania. Il giocatore però non vuole lasciare la Sicilia e attende con fiducia l’ufficializzazione del prolungamento contrattuale. C’è già un accordo verbale, il procuratore ha dichiarato ai nostri microfoni di avere ricevuto tutte le rassicurazioni del caso dalla dirigenza. Prima della chiusura del mercato le parti s’incontreranno per definire formalmente l’estensione della durata del vincolo. Pinto rinnoverà il contratto e non si muoverà da Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***