ESCLUSIVA – Pinto, il procuratore: “Rientra nei piani del Catania ed è felice di restare in Sicilia”

Alberto Bergossi, procuratore di Giovanni Pinto, ribadisce ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com che il suo assistito non si muoverà da Catania:

“Sapevamo che il ragazzo rientrasse nei piani della società, attendevamo l’ok del nuovo allenatore e abbiamo appreso che lo apprezza anche lui. Ho fatto due chiacchiere con Pellegrino, il quale mi ha confermato che presto ci vedremo per parlare eventualmente anche di un rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2021. Il rapporto va avanti con reciproca soddisfazione. Io non ho mai avuto dubbi sinceramente sulla permanenza. Qualche richiesta l’ho ricevuta, se Pinto non fosse rientrato nei piani del Catania sicuramente non avrei avuto problemi a piazzarlo. Il ragazzo è felice di rimanere in Sicilia”.

