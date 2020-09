CURIOSITA’: Zanchi, profilo che il Catania valutava da quattro anni

Qualche giorno fa il Catania ha ufficializzato l’ingaggio del laterale sinistro Andrea Zanchi. Nella passata stagione ha militato nel Rieti, rivelandosi uno dei profili di spicco malgrado la sfortunata annata vissuta in terra laziale. Zanchi, classe 1991, ha acquisito molta esperienza in C e non è certamente un nome nuovo per il Catania. Già nel 2016, quando militava tra le fila del Matera, la società rossazzurra lo considerava un calciatore potenzialmente da Catania. Negli anni si sono continuati a registrare contatti tra le parti, anche nella scorsa stagione. Adesso, con una nuova proprietà al timone, l’acquisto di Zanchi si è finalmente concretizzato. A lui il compito di ripagare nel migliore dei modi la fiducia concessa.

