TORRE DEL GRIFO: ancora una doppia seduta, venerdì si conclude il ritiro

Il Catania ha svolto a Torre del Grifo la quattordicesima doppia seduta del ritiro pre-campionato 2020/21, che si concluderà venerdì 11 settembre. In mattinata, lavoro di forza. Nel pomeriggio, i rossazzurri si sono dedicati a una serie di combinazioni tecniche e successivamente ad esercitazioni tattiche relative al gioco di posizioni. In chiusura, partite a pressione. Allenamenti individualizzati per Albertini e Gatto. Mercoledì, in campo alle 17.00.

