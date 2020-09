EX ROSSAZZURRI: Graziani, intervento chirurgico a Siena. Il sostegno di Pellegrino sui social

Ricoverato da giorni in Toscana a seguito di una caduta da almeno sei metri, l’ex allenatore del Catania Ciccio Graziani è stato trasferito nell’ospedale di Siena. Le sue condizioni sono definite in “rapido e progressivo miglioramento”. “Dovevo riparare un buco – ha spiegato Graziani – Sono salito su una scala allungabile, ma poi si sono rotti dei ganci”. 11 costole fratturate e 6 vertebre rotte il bilancio dell’incidente. Ha riportato anche danni alla milza, ma è stata esclusa la necessità di asportarla. Come spiegato dalla moglie Susanna a La Nazione, i medici dovranno invece asportargli un grumo di sangue che si è formato tra la pleura e il polmone. Numerosi i messaggi di vicinanza, come quello di Maurizio Pellegrino che proprio con lui lavorò in tandem a Catania festeggiando la promozione in Serie B nel 2002: “Forza amico mio, ti voglio bene” il pensiero dell’attuale dirigente rossazzurro sui social.

