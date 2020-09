MERCATO: Catania, emerge l’ipotesi di un ritorno di Pelagatti. Piace anche Milesi

Secondo informazioni raccolte da Telecolor, saltano fuori nuovi nomi per la difesa del Catania in chiave mercato: Carlo Pelagatti (Padova) e Luca Milesi (svincolato). Il primo, in realtà, è un volto già noto ai tifosi rossazzurri per avere militato tra le fila etnee nella stagione 2015/2016 totalizzando 26 presenze con 2 reti all’attivo. Ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Precedentemente è stato tesserato da Arezzo, Cittadella, Ascoli, Bassano, San Marino e Sangiovannese. Milesi, invece, è privo di vincoli dopo la risoluzione effettuata col Piacenza lo scorso mese di maggio. Quest’ultimo ha indossato anche le casacche di Atalanta, Benevento, Pro Vercelli, Arezzo, Modena e Vicenza.

