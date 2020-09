GIUDICE SPORTIVO: Serie C, ko a tavolino per Trapani e Ravenna. Prime ammende e squalifiche

Il campionato di Serie C 2020/21 ha preso il via, con lui scattano le prime decisioni del Giudice Sportivo, che di seguito riportiamo:

GARA RAVENNA – SUDTIROL

0-3 a tavolino, squalificato per una gara il calciatore Mokulu Tembe Benjamin, ammenda di € 2.000 inflitta al Ravenna perchè da controlli eseguiti d’ufficio, risulta che nella gara in oggetto ha preso parte, tra le fila della società Ravenna, il calciatore Mokulu Tembe Benjamin il quale è risultato colpito dalla sanzione della squalifica per una gara al termine della stagione sportiva 2019/2020 come da C.U. n. 156DIV del 1 luglio 2020, squalifica che doveva essere scontata nella prima gara di Campionato della stagione sportiva 2020/2021.

GARA TRAPANI – CASERTANA

0-3 a tavolino, un punto di penalizzazione inflitto al Trapani perchè la distinta presentata dalla società Trapani risultava priva dell’indicazione del medico sociale e dell’allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021.

AMMENDE A SOCIETA’

€ 1.500,00 RENATE per aver causato notevole ritardo sull’orario di inizio della gara.

€ 1.000,00 VITERBESE perché un proprio tesserato, rientrando negli spogliatoi, provocava la rottura di due lampade a servizio del tunnel degli spogliatoi (obbligo risarcimento danni, se richiesto, r.proc.fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

Pietro Fusco (Sambenedettese), inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto l’8 ottobre 2020.

CALCIATORI ESPULSI – PER UNA GARA

Marco Comotto (Fermana) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

Alessandro Polidori (Imolese) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

Dario D’Ambrosio (Sambenedettese) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI ESPULSI – DOPPIA AMMONIZIONE

Sean Parker (Pro Patria)

Manuel Cicconi (Como)

Raffaele Alcibiade (Juventus Under 23)

Diego Bartolomei (Lucchese)

Mamadou Tounkara (Viterbese)

