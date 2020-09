AVV. FERRAU’: “Tacopina? Aspettiamo anche altre interlocuzioni. CdA dopo chiusura eventuali trattative”

L’avvocato Giovanni Ferraù, presidente del CdA Sigi, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Giornale & Caffè in onda su ‘Radio Antenna Uno’:

“Ho visto delle potenzialità per fare un buon campionato. Abbiamo bisogno comunque di qualche innesto così come richiesto da mister Raffaele. I ragazzi iniziano a trovarsi in campo. L’ambiente è compatto a Torre del Grifo. Se continuano così con qualche innesto, con il gioco che diventa importante e con la finalizzazione ci divertiremo. Tacopina e ingresso di altri soci? Sono stati tanti a manifestarci il loro interesse. La situazione debitoria è molto importante. S.I.G.I. ha fatto un miracolo che passerà alla storia come follia. Abbiamo preso in mano, per passione, debiti mostruosi. Poi ci sono sorprese che vengono fuori un po’ come funghi e non sono certamente positive. Trattativa in corso con Tacopina. Aspettiamo che finisca la visione dei documenti messi a disposizione da S.I.G.I. e attendiamo la proposta. Se sarà un bene non ci saranno difficoltà ad accettarla. Attendiamo sviluppi anche su altre interlocuzioni. Aspettiamo serenamente risposte degli investitori prima di formalizzare la composizione del Consiglio d’Amministrazione. Sarebbe irriverente costituire il CdA con la possibilità di un nuovo ingresso. Dopo la chiusura di eventuali trattative decideremo cosa fare”.

