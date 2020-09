DA ‘LA SICILIA’ – Izco: “Catania, realizzo un sogno. Mi farebbe piacere se tornasse Biagianti”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Speravo di tornare, realizzo un sogno”. Così titola il quotidiano locale, evidenziando alcune dichiarazioni rilasciate dal centrocampista Mariano Izco, di ritorno in rossazzurro. “Che emozione – aggiunge – ho ritrovato pure la maglia numero 13. Quanto affetto dai tifosi e dal ‘Papu'”. L’argentino si sofferma anche su altri aspetti: “Sono stato vicino alla Samb, ma quando ho sentito che c’era la possibilità di rientrare al Catania non ho considerato altre soluzioni. Il derby col Palermo? Sarà una bella sensazione per noi, per la gente e per lo sport siciliano. Biagianti? Mi farebbe piacere se tornasse, sarebbe importante ritrovarlo. Poi non so cosa stia decidendo la società“.

