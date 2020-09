MALDONADO: dall’approdo al Chievo alla scalata con l’Arzignano, il profilo del centrocampista ecuadoregno

Luis Alberto Maldonado Morocho è il quarto acquisto in ordine temporale della stagione sportiva 2020-21 dopo gli arrivi nei giorni scorsi di Andrea Zanchi, Alessandro Albertini e Alessandro Gatto. Il Catania ha messo sotto contratto il suo primo calciatore di nazionalità ecuadoregna, il quale proverà a rinverdire i fasti dei tanti sudamericani di talento transitati negli anni dal capoluogo etneo.

Nato a Pasaje il 15 maggio 1996, Maldonado si trasferisce da giovane con la famiglia in Trentino ottenendo i primi tesseramenti con le società Val Rendena e Pinzolo. Nel 2014 viene aggregato alla Primavera del Chievo Verona allenata dall’ex capitano gialloblu Lorenzo D’Anna disputando 11 gare da gennaio in poi. Successivamente il club veronese lo presta ai dilettanti dell’Este, dove gioca 35 partite siglando 2 reti. Nel 2016 passa all’Arzignano Valchiampo, società del vicentino di cui diventa il cardine del centrocampo per le successive quattro stagioni. Lo scorso anno ha debuttato tra i professionisti giocando 27 partite e realizzando un gol su punizione, attirando su di sé le sirene di alcuni club di Serie B.

Maldonado è un centrocampista dai piedi educati che tende abitualmente ad abbassarsi per ricevere palla e innestare la manovra anche con lanci lunghi in profondità. Tra le sue qualità spiccano inoltre il tiro dalla distanza e abilità nei calci piazzati, talvolta è stato accostato per caratteristiche tecniche al cileno David Pizarro. Il ragazzo è cresciuto sotto l’egida di allenatori emergenti come Vincenzo Italiano e Daniele Di Donato, ex centrocampisti ad alti livelli che hanno avuto un ruolo importante nella sua formazione calcistica ai tempi dell’Arzignano.

