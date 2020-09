DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino chiarisce: “Biagianti, ecco la nostra proposta. Speriamo in un allargamento delle liste…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino chiarisce in merito al futuro di Marco Biagianti: “Gli abbiamo proposto un contratto di lunga durata per un ingresso in società. Marco ha detto di volere giocare ancora. L’allenatore ha espresso altre esigenze tecniche. Speriamo venga accolta la proposta, a livello nazionale, di allargare gli organici a 24 per inserire Biagianti”.

