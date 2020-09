DA ‘LA SICILIA’: il nome nuovo per la difesa è Malomo

Mercato in entrata quasi concluso. Per completare la lista si rende necessario l’ingaggio di altri due difensori ed un elemento. Quest’ultimo arriverà in chiusura di mercato, a seconda delle esigenze del tecnico e dopo avere cominciato a vedere la squadra all’opera in campionato. Mentre si sottolinea il rifiuto della proposta del Catania da parte di Edoardo Blondett, per quanto concerne il futuro di Carlo Pelagatti si attende la decisione del Padova che non sa ancora se cederlo o confermarlo. Il nome nuovo è Alessandro Malomo, svincolatosi dalla Triestina. Discorso aperto per Nicholas Allievi (Juve Stabia), ma ancora nessun’accelerazione.

