DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Incassi zero, impegno a mille. Manneh resta, impegno da raddoppiare in campionato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino traccia un primo bilancio alla vigilia di Catania-Paganese, gara d’esordio in campionato:

“I soci della cordata hanno continuato a spendere soldi. Incassi zero, impegno a mille. Squadra costruita in 20 giorni ma deve essere definita al più presto con ulteriori innesti, due difensori e poi un’ultima mossa in attacco, ma in questo caso aspettiamo le occasioni dell’ultimo istante restando vigili sulle mosse dei club di Serie B. Manneh? Ricevuti apprezzamenti ma fa parte del progetto tecnico. Condizioni campo? Speriamo di sistemare al meglio il fondo del terreno, se domenica dovesse piovere sarebbe un disastro. Col Notaresco ho visto un impegno che adesso si deve raddoppiare”.

