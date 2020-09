CATANIA: si attende la ratifica della Lega Pro per occupare nuovi slot in lista

Passaggio da 22 elementi a 24, più un ulteriore calciatore classe 2001. Queste dovrebbero essere le novità principali relative all’accordo di massima raggiunto tra Lega Pro e AIC per quanto riguarda la lista di tesseramento in Serie C. L’Amministratore Unico del Catania Nico Le Mura parlava, nel corso della conferenza stampa di presentazione di sponsor e divise ufficiali, di altri 2-3 innesti per completare la rosa a disposizione di mister Giuseppe Raffaele. E’ tuttavia probabile che, avendo a disposizione qualche slot in più da potere occupare, verrà ulteriormente incrementato il numero di acquisti.

Sin qui sono stati ingaggiati il difensore Claiton, i terzini Albertini e Zanchi, i centrocampisti Maldonado e Rosaia, gli attaccanti Reginaldo, Sarao e Gatto ed è tornato Mariano Izco. Per il momento, al netto dei partenti, lo slot dei 22 + 1 (2001) sarebbe occupato dai seguenti giocatori: Albertini, Arena, Biondi, Calapai, Claiton, Dall’Oglio, Gatto, Izco, Maldonado, Manneh, Martinez, Noce, Pinto, Reginaldo, Rosaia, Santurro, Sarao, Silvestri, Welbeck e Zanchi + Pecorino (giovane professionista nato dopo l’1 gennaio 2001).

Attualmente valgono le regole sulla lista a 22, settimana prossima l’assemblea dei club di C procederà con la certificazione dell’intesa trovata con l’Assocalciatori. Il Catania non può che essere spettatore interessato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***