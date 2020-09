MERCATO: Luigi Silvestri, il Catania non trova accordo sulla contropartita. Sorpasso Avellino

Il Catania ha provato a soffiare all’Avellino il difensore del Potenza Luigi Silvestri, proponendo un contratto biennale come gli irpini. Dopo essere passati in vantaggio, i rossazzurri subiscono il sorpasso della società campana che nelle prossime ore dovrebbe definire l’acquisto di Silvestri. Il Potenza aveva dato la propria disponibilità al Catania a cedere il calciatore, ma bisognava individuare la giusta contropartita tecnica per sbloccare l’affare.

Davis Curiale rappresentava un’idea gradita ai lucani, ma l’attaccante non ha accettato la destinazione ed il Potenza ha reperito sul mercato Pietro Cianci dal Teramo. Il club del Presidente Salvatore Caiata aveva chiesto in cambio Emanuele Pecorino, il Catania però non ha acconsentito alla cessione dell’ex punta del Milan Primavera, provando invece ad inserire il portiere Jacopo Furlan. Quest’ultimo, per cui non si è concretizzato il passaggio al Livorno, tuttavia non andrà a Potenza perchè i rossoblu puntano a chiudere per l’ex Sicula Leonzio Marius Adamonis.

