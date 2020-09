MERCATO: Mensah, avanza la Feralpisalò

C’è anche l’italo-ghanese Davis Mensah tra i profili di attaccanti esterni valutati dal Catania in sede di calciomercato. Il giocatore classe 1991 attualmente in forza alla Triestina, all’occorrenza può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Anche altri club hanno sondato il terreno. Su tutti, la Feralpisalò che nei prossimi giorni dovrebbe avere un nuovo contatto con la società alabardata. I gardesani avrebbero una marcia in più da giocarsi, la presenza in panchina del tecnico Massimo Pavanel che conosce bene il ragazzo avendolo già allenato in passato.

