GRAVINA (Pres. FIGC): “Protocolli e riapertura stadi, proposta presentata al Comitato tecnico-scientifico”

Sempre attuale il tema legato ai protocolli sanitari e ad un’eventuale riapertura degli stadi. L’ultima proposta della FIGC è quella di far entrare tifosi pari al 30% della capacità massima degli stadi; inoltre la proposta prevede la suddivisione nei vari settori dei tifosi, per non far creare assembramenti, ed ingressi ed uscite ad orari scaglionati. Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina si è così espresso sull’argomento:

“Abbiamo presentato la nostra proposta al Comitato tecnico-scientifico. Siamo in attesa di riscontri. Abbiamo chiesto una limitazione dei tamponi, sempre col principio del massimo rispetto per la salute, ma chiediamo una maggiore flessibilità. Poi c’è il tema dell’ingresso negli stadi: c’è stato già qualche esperimento che ha portato risultati straordinari dal punto di vista della disciplina. Siamo fiduciosi che il Comitato tenga conto della nostra capacità, visto anche il grande esito positivo che hanno dato non solo i protocolli ma anche i controlli. Dal momento in cui si riterrà opportuno riaprire saremo tutti più sereni e tranquilli”.

