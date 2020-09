MERCATO: Vano, il Catania lascia campo libero

Sempre più numerose società di Serie C hanno avviato contatti per il bomber del Carpi Michele Vano. Musica per le orecchie del club biancorosso che intende monetizzare molto bene la cessione del forte attaccante. Niente da fare per il Catania. Concorrenza decisamente elevata. I rossazzurri, dopo avere manifestato un interesse velato per il giocatore, si sono ritirati dalla corsa. Addirittura si muove anche qualcosa in Serie B, segno di quanto il profilo del giocatore sia appetito sul mercato. Dopo l’acquisizione di Reginaldo, non sarà Vano il successivo rinforzo del Catania per il reparto offensivo di mister Raffaele.

