PAGLIARA – SIGI: le interlocuzioni proseguono

C’è ancora la possibilità d’integrare Fabio Pagliara all’interno del progetto Sigi. Il principale promotore del piano di salvataggio del Calcio Catania, dopo avere sottolineato di essersi defilato nei giorni scorsi, continua ad essere in contatto con la SpA nuova proprietaria del club rossazzurro. In particolare proseguono i dialoghi con l’avvocato Giovanni Ferraù. Quest’ultimo aveva dichiarato, nel corso della presentazione della Catania Card, che “il progetto è siglato Pellegrino-Pagliara. Con Fabio ci sono state e ci sono interlocuzioni continue. Siamo aperti a tutte le soluzioni. Dobbiamo trovarne una, inserirla in un organigramma dove lui è contento e faccia bene a tutti. Senza alcun pregiudizio. Ultimato l’assetto societario e ultimata questa interlocuzione con eventuali investitori esteri, contiamo di risolvere anche la situazione legata a Pagliara. Sono cambiate alcune persone, contiamo di non cambiarne altre”. Attese novità nei prossimi giorni.

