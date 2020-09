SALANDRIA: sostenuto il primo allenamento con la Viterbese

Ha salutato i tifosi del Catania via social, lasciando ieri la struttura di Torre del Grifo prima di raggiungere in serata Viterbo. Stamattina il centrocampista classe 1995 Francesco Salandria ha sostenuto il primo allenamento in maglia gialloblu e domenica dovrebbe essere disponibile per la disputa dell’amichevole con il Grosseto. Giocatore fortemente voluto dal tecnico Agenore Maurizi, alla Viterbese ritrova il difensore Moïse Emmanuel Mbende che un paio di settimane fa ha lasciato anch’egli il Catania.

