PANTANELLI: “Catania, darò tutto me stesso per questo progetto”

”Inizia una nuova avventura, come sempre anima, cuore e tutto me stesso in questo nuovo progetto, orgoglioso di fare parte di questo staff, tutta la mia esperienza a disposizione della squadra che amo”. Così, via social, l’ex estremo difensore del Catania Armando Pantanelli commenta l’ufficializzazione della nomina a preparatore dei portieri rossazzurri per la stagione 2020/2021. Un ruolo importante, sostituendo una figura di rilievo come Marco Onorati che per tanti anni è stato un simbolo autentico per il Catania.

