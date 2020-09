EX ROSSAZZURRI – Pisseri: “Momento spartiacque della mia carriera”

L’ex portiere del Catania Matteo Pisseri confida in una stagione da protagonista con la maglia dell’Alessandria:

“Arrivo con tanto entusiasmo. A Catania parlano bene di me? Fa piacere avere lasciato un ricordo bello ovunque io abbia giocato. La B l’ho sfiorata parecchie volte. Questo è un anno fondamentale per me, uon spartiacque molto importante della mia carriera e voglio che sia positivo. Ho parato parecchi rigori, a parte Catania dove ne parai solo uno in semifinale Play Off. L’importante è avere un rendimento costante tutto l’anno, lavorerò per limare i miei difetti”.

