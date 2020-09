RAFFAELE: “Catania, in campo solo chi ha il fuoco dentro. Grande empatia con la dirigenza. Mercato, pochi interventi a centrocampo”

Oltre al Direttore Vincenzo Guerini, nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’ – su Telecolor – è intervenuto anche l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele, soffermandosi in particolare sulla sua idea di calcio:

“E’ un onore avere al proprio fianco Guerini, che io mi permetto di chiamare mister. Sono parole sentite e vere le mie. Mi ritengo molto soddisfatto di questi 15 giorni di ritiro perchè ho un gruppo che sta lavorando con entusiasmo, applicazione. Ci proiettiamo a Coppa Italia e campionato con la giusta mentalità, sapendo che c’è tanto lavoro da fare ma è importante per me avere un gruppo così applicato. Il Catania esce da una situazione societaria difficile, i nuovi proprietari hanno dato dimostrazione di affetto e amore verso la città salvando la storia del Catania. Io conosco bene l’ambiente ma in quel Catania-Potenza disputato ai Play Off, mi restò impressa la grande voglia dei tifosi di trascinare la squadra. Il pubblico fu ripagato da quel gol splendido di Di Piazza”.

“C’è grande empatia con la dirigenza. Abbiamo un’idea comune su come strutturare questa squadra, cercando di fare del nostro meglio compatibilmente con il budget a disposizione e l’obiettivo da perseguire. Noi abbiamo un’idea di squadra coinvolgente per il pubblico, per tutto l’ambiente. Una squadra corta, rapida, aggressiva, che esprima un buono gioco e sia feroce nel pressing. Ma c’è un avversario in campo, devi essere bravo anche a difendere trovando momenti della partita in cui bisogna sapere riconquistare palla e colpire nelle maglie che lascia l’avversario quando muove qualche giocatore in più in avanti”.

“Sto imparando a conoscere i giocatori. Con la società c’è grande collaborazione. Cercheremo di reperire sul mercato giocatori adatti alla nostra visione di calcio. Vogliamo arrivare alla domenica con l’obiettivo dei tre punti e l’idea di imporre il nostro modo di giocare, la nostra aggressività. Ma ripeto, dovremo essere bravi anche a difenderci e recuperare palla, colpendo in maniera diversa. La rosa attuale lavora bene, con dedizione. Ma è una rosa da rimpolpare in deteminati ruoli. Servono interventi in difesa e attacco, qualcosina a centrocampo dove abbiamo già tanti giocatori che fanno al caso mio. Quale modulo adottare? Le caratteristiche dei giocatori fanno il modulo di gioco, per me un allenatore deve mettere i calciatori nelle condizioni di esprimersi al meglio nel loro ruolo naturale”.

“Io arrivo a Catania con una feroce determinazione, perchè rappresenta un passaggio fondamentale della mia carriera. Negli ultimi anni molti addetti lavori mi hanno dimostrato stima, ora voglio scrivere un pagina di storia importante in un ambiente che non ha niente a che vedere con la C, ma solo con il lavoro e l’empatia si possono raggiungere i traguardi. Queste componenti il Catania le ha avute negli ultimi mesi, evidenziando un cambio di passo fino a sfiorare il passaggio del turno ai Play off contro la Ternana che avrebbe meritato. In un collettivo ci sono le individualità, quando si fanno rendere al massimo le individualità è una vittoria per l’allenatore. Poi in campo ci sono duelli, concetti di gioco. Ma quando i calciatori riescono a dare il meglio è una grande vittoria. L’individualità si esalta in un contesto. A disposizione di un contesto che può esaltare la bravura di quelle individualità“.

“Per me Catania è una squadra, una città che da sola non può farti addormentare. L’ho detto ai ragazzi. Bisogna avere sempre il fuoco dentro, giocando al massimo delle proprie possibilità, vivendo ognli allenamento con la voglia di dare soddisfazioni alla società, a noi stessi e ad un pubblico che aspetta solo che la squadra dia tutto. Siamo dei privilegiati ad essere qui e superprivilegiati a lavorare in una struttura come Torre del Grifo che deve rappresentare il nostro punto di forza. A nessuno sarà consentito un calo di tensione”.

