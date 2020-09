SERIE C – Calabro (all. Catanzaro): “Albertini ha preferito il Catania? Non devo corteggiare nessuno…”

Il Catania ha formalizzato nei giorni scorsi il tesseramento del terzino destro ex Virtus Francavilla Alessandro Albertini. Su di lui era forte il Catanzaro, ma alla fine la società etnea è riuscita ad avere la meglio. Antonio Calabro, tecnico giallorosso che avrebbe molto volentieri accolto il ragazzo dopo averlo allenato in passato, commenta così il mancato approdo a Catanzaro:

“Non ha voluto aspettare, preferendo andare in un’altra società. Quando succedono queste cose i giocatori li lascio andare tranquillamente. Io non devo fare la corte a nessuno per venire qui, semmai dovrebbe essero i calciatori stessi a venire a corteggiarmi in maniera importante per vestire la maglia giallorossa”.

