CATANIA IN LEGA PRO – TIFO REWIND: Akragas ko, i rossazzurri conquistano l’entusiasmo crescente dei tifosi

25 novembre 2017. Una cornice di pubblico di 9.342 spettatori al “Massimino” per spingere i propri beniamini verso un risultato importante, rosicchiando punti al Lecce capolista. 2-0 il risultato finale di una partita che premia la generosità dell’Elefante ed alimenta la passione del popolo rossazzurro. Il significato del grido dei tifosi “Noi vogliamo andare in Serie B” è abbastanza eloquente. La squadra di Cristiano Lucarelli scende in campo mantenendo viva la speranza di accontentarli. Ragionando, umilmente, di gara in gara. Si soffre sugli spalti perchè non esistono gare dall’esito scontato. L’Akragas si dimostra avversario che, nonostante la crisi, tira fuori tutto l’orgoglio possibile per cercare di mettere i bastoni fra le ruote al Catania e risollevarsi. Ma davanti ai propri sostenitori la formazione dell’Elefante sa di non potere sbagliare.

Emerge una prestazione tutta cuore e grinta. Meritevole di cori ed applausi all’indirizzo di un Catania che non lesina sforzi. E’ un Elefante che sa soffrire ed aggredisce gli spazi prestando attenzione al mantenimento degli equilibri. Poi, quando è il momento di colpire nel secondo tempo, trova il varco giusto per perforare la difesa agrigentina e lotta strenuamente fino all’ultimo istante, portando a casa i tre punti e conquistando l’entusiasmo crescente della sua gente.

Ecco il video dell’atmosfera che respirava allo stadio:

