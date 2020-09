SERIE C – Fabiano (all. Turris): “Il Catania tra le 6 squadre che partiranno avanti a tutti”

La neo-promossa Turris si appresta a vivere con entusiasmo l’inizio del nuovo campionato. L’allenatore Franco Fabiano però non nasconde le numerose insidie che incontrerà lungo il percorso, ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Sarà un girone difficilissimo con 5-6 squadre che partono avanti a tutti come Avellino, Bari, Ternana, Palermo, Monopoli, Catania. Ci sono partite difficili ogni domenica, tra derby e scontri diretti. E’ un girone dove è bello cimentarsi ma è anche facile fare figuracce. Il campionato partirà? Non lo so, noi ci prepareremo per giocare, poi vedremo”.

