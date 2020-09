TAIBI (D.S. Reggina): “Sarao e Blondett stanno forzando la mano…”

Attraverso i canali ufficiali della Reggina, il Direttore Sportivo amaranto Massimo Taibi parla della situazione in uscita dell’ex rossazzurro Edoardo Blondett e di Manuel Sarao, soprattutto quest’ultimo corteggiato dal Catania e che il dirigente del Catanzaro Massimo Cerri ritiene vicino al trasferimento in Sicilia. Ecco quanto evidenziato da tuttoreggina.com:

“Sarao e Blondett sono i calciatori che hanno più richieste e sono quelli che stanno prendendo più tempo e mi pare abbastanza strano. Se non si risolve la questione entro fine settembre, restano a Reggio fuori lista. La Reggina non si fa prendere per il collo, i calciatori devono fare come diciamo noi. Stanno cercando di ottenere qualcosa di più e stanno forzando la mano: il tempo stringe”.

