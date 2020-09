Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo: scarico e recupero per i calciatori schierati mercoledì sera contro il Notaresco; forza in palestra, possesso palla e partite ad alta intensità per tutti gli altri rossazzurri disponibili. La preparazione proseguirà venerdì con un allenamento in programma alle 16.30 e sabato mattina con la rifinitura.

