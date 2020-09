CATANIA: Under 17 e Under 15 Serie C, il calendario rossazzurro

E’ stato reso noto il calendario delle formazioni Under 17 e Under 15 di Serie C per la stagione sportiva 2020/21. Esordio in campionato per il giovane Elefante il 4 Ottobre. Questi gli impegni del Catania nel dettaglio:

ANDATA

4 Ott 2020 VIBONESE – CATANIA

11 Ott 2020 CATANIA – MONOPOLI

1 Nov 2020 BARI – CATANIA

8 Nov 2020 CATANIA – CATANZARO

22 Nov 2020 CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA

6 Dic 2020 PALERMO – CATANIA

13 Dic 2020 – 28 Mar 2021 CATANIA – TRAPANI

RITORNO

17 Gen 2021 CATANIA – VIBONESE

24 Gen 2021 MONOPOLI – CATANIA

14 Feb 2021 CATANIA – BARI

21 Feb 2021 CATANZARO – CATANIA

7 Mar 2021 VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA

21 Mar 2021 CATANIA – PALERMO

28 Mar 2021 TRAPANI – CATANIA

