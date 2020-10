BARI-CATANIA vista dalla stampa pugliese: “Primo tempo nelle mani degli etnei, Auteri la vince con i cambi. Ripresa dilagante”

La vittoria per 4-1 contro il Catania vista dalla stampa barese. All’interno del Corriere del Mezzogiorno, in particolare, si legge: “Tre punti in rimonta, che valgono come l’oro, e consentono al Bari di agganciare il Teramo al secondo posto del girone C di serie C, e di mantenersi nelle zone altissime della classifica. Contro il Catania finisce 4-1, un risultato eloquente per Di Cesare e compagni, che partono male ma poi cambiano volto alla gara e dilagano”.

Il portale tuttobari.com sottolinea il successo ottenuto al cospetto di “una diretta concorrente per la promozione in B” parlando di “primo tempo sottotono”, “rischiando in qualche contropiede” e di Auteri che “la vince con i cambi” (determinanti i gol di Montalto e Citro, subentrati nel corso della ripresa).

Barinelpallone.it scrive che “nella prima frazione di gioco i galletti sembrano soffrire l’aggressività dei siciliani e passano in svantaggio su autorete di Ciofani, ma capitan Di Cesare regala il pareggio con una prodezza personale e nella ripresa dilagano anche grazie alla flessione dei rossazzurri”.

Su labaricalcio.it, invece, leggiamo: “Ai biancorossi serve quasi un’ora di gioco per carburare, lasciando il primo tempo nelle mani del Catania e il risultato pericolosamente in bilico dopo l’autogol di Ciofani e il pareggio di Di Cesare. Nella ripresa però la squadra di Auteri si trasforma prendendo vigore ed energia trovando, anche con un po’ di fortuna, una vittoria importantissima, grazie alle marcature di Montalto, Citro e all’autorete di Claiton, che restituisce tanto morale dopo il mediocre pareggio della scorsa giornata contro il Monopoli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***