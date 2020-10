CATANIA: ultimi tre giorni di mercato, pochi innesti per completare la rosa

Lunedì 5 ottobre alle ore 20.00 andrà in archivio la prima sessione stagionale del calciomercato. L’organico del Catania è quasi da considerarsi al completo, mancano praticamente gli ultimi innesti e, soprattutto, definire le cessioni rimaste in sospeso. Con Distefano ai saluti e che dovrebbe accasarsi alla Vibonese, dal medesimo club calabrese il Catania preleverà il talentuoso classe ’97 Emmausso, che aveva attirato pure le sirene della B. Preso Piovanello, in prestito dal Padova e reduce anche da un’esperienza formativa in una piazza importante come Bari, l’attacco rossazzurro sembra essere al completo. A meno che non arrivi una nuova punta, ma in questo caso verrebbe ceduto Pecorino.

Adesso le attenzioni sono rivolte principalmente alla difesa. Necessario, infatti, prelevare almeno un ulteriore centrale difensivo soprattutto per un discorso numerico. A centrocampo, invece, Vicente potrebbe restare e bisogna vedere quali sviluppi conoscerà il caso Maldonado. Da qui può dipendere l’eventuale arrivo di un nuovo centrocampista. In porta, in questo momento, sono addirittura quattro i portieri a disposizione del mister. Dopo la mancata cessione al Livorno di Furlan, a cui è stato assegnato il numero di maglia 24, si presenta a rischio la posizione di Martinez? Per quanto riguarda i contratti in scadenza, attese novità in primis per il prolungamento del laterale sinistro Pinto.

