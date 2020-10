DA ‘LA SICILIA’ – Tonucci: “Le pressioni mi esaltano, ho le spalle larghe. Volevo il Catania a ogni costo, mi manda Izco”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Prime parole da calciatore rossazzurro per il difensore Denis Tonucci:

“Sono arrivato in un paradiso, Torre del Grifo è bellissimo, paragonabile a Milanello, Appiano Gentile, la Continassa. Sono strafelice per l’accoglienza, non potevo chiedere di più. Le pressioni? Non mi spaventano, anzi mi esaltano. Ho le spalle larghe per esperienza e carattere. Non sono un 10 nè Bonucci, ma con una buona gestione di palla e fraseggio corto. Volevo questa maglia a ogni costo, poi… le informazioni di Izco mi hanno definitivamente convinto. Pellegrino persona educata, corretta e di valore. Che aria si respira? C’è umiltà, positività e tanta voglia di fare bene. Siamo tutti ragazzi dediti al lavoro e cerchiamo di entrare nei meccanismi dell’allenatore. Il mio esordio a Monopoli con gol in rovesciata come ai tempi del Foggia? Andrebbe bene anche di punta… purchè si vinca”.

