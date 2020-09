CONTRATTI IN SCADENZA: da Silvestri a Manneh, chi rinnova?

Dando per scontato che non rinnoveranno il contratto in scadenza a giugno dell’anno prossimo i vari Jacopo Furlan, Andrea Mazzarani, Davis Curiale, Alessio Curcio, Bruno Vicente e Adis Mujkic essendo fuori dal progetto tecnico, restano da definire le situazioni legate a chi non lascia Catania. Ci riferiamo a Tommaso Silvestri, Nana Welbeck, Kevin Biondi, Giovanni Pinto, Kalifa Manneh e Mario Noce. Anche il contratto di Miguel Ángel Martínez scade nel 2021, ma la permanenza alle falde dell’Etna non è sicura. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, oltre a Pinto per il quale il rinnovo sarà cosa fatta, almeno per altri 2-3 elementi si cerca di prolungare l’accordo a stretto giro di posta. Potrebbe trattarsi di Silvestri, Biondi e Welbeck.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***