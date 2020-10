CATANIA: Ferraù si dimette, il 14 ottobre assemblea dei soci. Salvini, visita a Torre del Grifo

Il leader della Lega Matteo Salvini ha visitato quest’oggi il centro sportivo di Torre del Grifo. L’ex Ministro dell’Interno si trova a Catania per l’udienza preliminare in programma sabato 3 ottobre che lo vedrà comparire davanti al Gup, Nunzio Sarpietro, per rispondere dell’accusa di sequestro di persona aggravato nei confronti dei 131 migranti a bordo della nave “Gregoretti” il 25 luglio del 2019, trattenuti per sei giorni sull’imbarcazione prima di sbarcare ad Augusta. Sui social, lo stesso Salvini parla di “visita cordiale e piacevole oggi a Torre del Grifo Village, una delle più grandi strutture del suo genere in Europa, centro di allenamento del Catania Calcio e luogo di aggregazione per tante attività sportive e tanti giovani”.

La visita di Salvini è giunta nel giorno in cui si è dimesso dalla presidenza del CdA di Sigi l’avvocato Giovanni Ferraù. Una scelta personale che non sorprende, visto che già il 24 luglio scorso, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, l’avvocato disse: “Io sarò Presidente fino al 10 agosto, poi torneremo a riunirci e probabilmente sarà eletto un nuovo massimo dirigente”. Il riferimento era ad agosto, in realtà i tempi si sono allungati di qualche mese. Il terreno è pronto per accogliere una nuova figura presidenziale, avvicinando il momento della composizione definitiva del nuovo CdA.

Lo stesso Ferraù ha sottolineato sui social che “come già anticipato e concordato, rassegno le mie dimissioni da Presidente del CDA di SIGI. Nessuna rottura, solo molteplici impegni che non mi consentono di proseguire. Abbiamo fatto la Storia e continueremo a farla. Ringrazio tutti per l’energia e il sostegno che avete fornito. Il 14 ottobre faremo l’assemblea dei soci, con all’ordine del giorno anche la nomina del nuovo amministratore/CDA. Sarò sempre al fianco della SIGI, per ogni necessità. Sempre e solo Forza Catania”.

