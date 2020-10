MERCATO: Mazzarani attende il via libera del Livorno

Se Jacopo Furlan non è stato tesserato dal Livorno perchè non convinceva l’attuale Direttore Sportivo Vincenzo Cozzella, per quanto riguarda Andrea Mazzarani la dirigenza amaranto conferma di gradire il profilo di quest’ultimo. Non a caso Mazzarani continua ad allenarsi da tempo a Livorno, nell’attesa che giunga finalmente lo sblocco del calciomercato dei toscani. Sblocco che passa dalla risoluzione delle tensioni interne alla società livornese. Dopo la regolarizzazione del pagamento degli stipendi, a Livorno si attende il via libera per la messa in campo dei fondi a disposizione per procedere con i tesseramenti di alcuni giocatori nel mirino. Tra questi, appunto, Mazzarani. Da un momento all’altro la situazione dovrebbe sbloccarsi, almeno sulla base delle rassicurazioni che giungono da Livorno.

