MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali di venerdì 2 ottobre

Nella giornata di venerdì 2 ottobre si sono concluse ufficialmente varie operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Foggia ha comunicato gli ingaggi dei difensori Fabio Gavazzi dall’Albinoleffe e Gabriele Germinio dal Rende e degli attaccanti Alessandro Tascini dalla Pro Sesto e Filippo D’Andrea in prestito dalla Salernitana.

La Vibonese ha prelevato in prestito dal Renate l’attaccante palermitano Vincenzo Plescia, laddove l’esperto attaccante argentino Nicolas Bubas si è accasato alla Juve Stabia e il laterale destro Mariano Del Col ha trovato l’intesa con l’Acireale. La Viterbese ha formalizzato con la Lazio un’altra operazione in entrata (il terzino sinistro Luca Falbo), mentre Bisceglie e Casertana hanno annunciato rispettivamente gli ingaggi del difensore Mario De Marino in prestito dal Venezia e della punta Manfrellotti. Il Bisceglie tessera anche l’ex Sicula Leonzio Vincenzo Vitale. Risoluzione contrattuale del centrocampista Angelo D’Angelo. Il Catanzaro acquisisce il diritto alle prestazioni sportive di Luca Altobelli.

